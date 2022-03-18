«Спартак-Волгоград» вышел в финал чемпионата России

Сегодня в казанском бассейне «Оргсинтез» стартовал «Финал четырех» чемпионата России по водному поло. В первом полуфинале волгоградский «Спартак» с трудом обыграл астраханское «Динамо» со счетом 8:6.

«Спартак» финишировал в регулярном чемпионате страны на первом месте, астраханцы — на четвертом. Именно волгоградцы являются самым титулованным ватерпольным клубом России, 12 раз выигрывали золотые медали, 12 Кубков России. Но астраханцы в дебюте встречи повели 2:0. Не без труда фавориты завершили первый период в свою пользу, 3:2.

Вторая четверть завершилась вничью, 4:4, команды по разу отличились в большинстве. Решающей стала вторая половина — третий период спартаковцы выиграли 2:0, а в четвертом удержали свое преимущество в два мяча, 8:6.

Сегодня во тором полуфинале хозяйский «Синтез» сыграет с питерской «Балтикой». Победитель завтра разыграет звание чемпиона страны со «Спартаком», проигравший поборется за бронзу с «Динамо».

«Спартак» (Волгоград) - «Динамо» (Астрахань) — 8:6 (3:2, 1:2, 2:0, 2:2).