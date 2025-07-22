«Спартак» ведет переговоры по трансферу Валентина Пальцева, сумма составит 4-5 млн евро

Фото: dinamo-mx.ru

«Спартак» ведет переговоры по трансферу защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Сумма сделки составит от четырех до пяти миллионов евро. Игрока очень хочет видеть главный тренер «красно-белых» Деян Станкович в своей команде.

Напомним, Пальцев выступает за «Динамо» с лета 2024 года, куда перешел из «КАМАЗа». В минувшем сезоне он отыграл 28 матчей в РПЛ.

В данный момент его команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ. В первом туре команда Хасанби Биджиева уступила «Спартаку» (0:1). В следующем матче махачкалинцы встретятся с «Оренбургом» во втором туре Премьер-лиги.