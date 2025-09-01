«Спартак» выходит из кризиса: но есть ли у команды чемпионские перспективы со Станковичем

Старт текущего футбольного сезона для московского «Спартака» под руководством Деяна Станковича снова не задался. Однако на протяжении нескольких последних туров красно-белые ведут серию без поражений. Благодаря чему сербскому специалисту удалось реабилитировать команду и временно ли это явление, - разбираем в материале «ТИ-Спорт».





Фото: spartak.com

«Спартак» выправляет ситуацию после кризиса старта сезона

В текущем сезоне «Спартак» ведет свою беспроигрышную серию на протяжении пяти матчей. Все началось с ничейной домашней встречи против «Зенита (2:2). Затем москвичи обыграли в гостях казанский «Рубин» (2:0) и дома «Сочи» (2:1).

В Кубке всухую разгромили нижегородский «Пари-НН» (4:0) и сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в основное время, упустив победу в добавленное лишь по пенальти (4:3).

Что это, выход из кризиса, с которым ассоциируется имя и фамилия Деяна Станковича второй сезон подряд на старте чемпионата?! Еще более насущный вопрос: значит ли это, что сербский специалист наконец нащупал свою игру в московской команде или это лишь временное явление, которое вскоре закончится и «красно-белые» вернутся на свой привычный цикл, ставший мемом Рунета?

Что сделал Станкович...

За все время руководства московским «Спартаком» Станкович приучил всех к тому, что постоянно экспериментировал со схемой и с составами. Поэтому когда в текущем сезоне сербский специалист неожиданно перешел к схеме в три центральных защитника, никто не удивился. Удивились тогда, когда заметили, что это нововведение стало работать.

Фото: spartak.com

Напомним, вначале сезона команду покинул 29-летний защитник Никита Чернов. После чего в «Спартаке» осталось всего три основных центровых защитника. И если слева мог закрывать бровку Маркиньос, то справа исполнителей на эту роль достойных как будто не было. Плюс недавно стало известно, что парагваец Алексис Дуарте сможет продолжить карьеру в одном из бразильских клубов, что осложняет ситуацию.

Тем временем оборону смогли усилить недавно влившиеся новички, 27-летний Илья Самошников из «Локомотива» и 20-летний Егор Гузиев из «Спартака-2». Слева на фланге полностью отрабатывает Маркиньос, Однако, несмотря на это в команде ощущается нехватка центральных защитников.

В полузащите роль центральных выполняют Жедсон Фернандеш — слева, Кристофер Мартинс — справа. Роль опорного полузащитника выполняет Наиль Умяров. В качестве атакующего хавбека задействован Эсекьель Барко, но иногда он работает и как опорник. При этом аргентинец часто закрывает и левый полуфланг, когда в атаку подключается Фернандеш.

Сейчас нынешнюю схему «Спартака» описать сложно, для одних она выглядит как 3–6-1, для других — 3-5-2. Станет ли она рабочей в дальнейшем — покажет время. А пока перестановки Станковича выглядят убедительно.

Фото: spartak.com

Ожидания и реальность нынешнего «Спартака»

Напомним, в мае 2024 года руководство «Спартака» объявило о назначении 44-летнего Деяна Станковича главным тренером команды.

Сезон-2024/25 под руководством нового специалиста стартовал не ярко и не фиерично. Поражения от середняков, неубедительная игра с лидерами и нестабильные ничейные результаты, чередующиеся с невнятными победами над явными аутсайдерами.

По всей видимости от экс-ассистента главного тренера «Удинезе» и «Интернационаля», а также бывшего наставника «Цревны Звезды» ожидали немного большего...

Лишь к середине чемпионата красно-белые набрали ход. И на финише москвичи остановились в двух шагах от тройки лидеров. Однако общей картины это уже не поменяло.

Казалось бы, старт нового сезона-2025/26 по уже проторенным тропам должен пройти как по маслу. Однако и здесь результат в «Спартаке» заставил себя немного подождать. Ложкой дегтя, возобновившей разговоры о вновь начавшемся кризисе, стали поражения от «Балтики» (3:0) и московского «Локомотива» (4:2).

Фото: spartak.com

А был ли кризис?

Сейчас говорить об окончании кризиса в «Спартаке» как и о его отсутствии — сложно. С одной стороны — неубедительный старт во втором сезоне под руководством Станковича. С другой — пусть и непростой, но трудовой выход из ситуации. В подтверждение последнему служит комментарий самого Станковича на пресс-конференции после победы над «Сочи» в 7-ом туре.

«Главная идея в том, что у нас сильная команда. Сезон очень длинный, во время сезона могут быть разные ситуации: неверные решения, поражения, трудные моменты, которые надо принимать и работать над ними» - заявил иностранный специалист.

Хотя, есть в «Спартаке» лагерь тех, кого победа над «Сочи» не убедила и от оптимистичных прогнозом там воздерживаются. После матча в словах гендиректора «красно-белых» Олега Малышева звучала обеспокоенность.

«Я очень переживал и нервничал. Игра не соответствовала тому уровню, которому наши футболисты должны соответствовать" — сказал Малышев.

И это лишь подтверждает, что судьбой команды в клубе реально обеспокоены. Вопрос лишь в том, насколько долго это продлится.

Фото: spartak.com

Есть кредит доверия — будет ли результат?

Преувеличивать как и преуменьшать результаты нынешнего «Спартака» не стоит. Впереди еще больше 2/3 сезона. Ясно одно, кредит доверия перед руководством «Спартака» Станкович пока не исчерпал. Разговоры об отставке постепенно утихают..

Предугадать насколько удачным сложится этот сезон для специалиста в Москве — непредсказуемо сложно, как и объяснить игровые перестановки серба. Некоторые утверждают, что подъем красно-белых — временный, а Станкович как тренер, не для «Спартака».

Смягчающим обстоятельством для Станковича может служить то, что новые вливания в команду и изменения в составе не прошли бесследно. Ведь игроки тоже люди и им нужно время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям и игровым установкам.

Плюс ко всему разговоры об отставке и слухи о навеянном «кризисе» не могут не влиять на наставника и настроения в команде. Возможно иностранному специалисту необходимо чуть больше времени, чтобы привнести результат, который от него все ждут.