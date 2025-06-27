«Спартак» согласовал зарплату с Заболотным, но окончательной договоренности пока нет

Фото: fckhimki.com

«Спартак» все еще не завершил сделку по подписанию нападающего Антона Заболотного. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Стороны уже согласовали зарплату Заболотного в московской команде. Однако окончательной договоренности между ними нет, как и финального ответа от «красно-белых». Также по-прежнему актуален интерес к Антону из Турции, сообщает источник.

Напомним, Заболотный в своей карьере играл за такие клубы, как «Зенит», ЦСКА и «Химки». Из достижений у него чемпионство РПЛ с «сине-бело-голубыми» в 2019-м году и Кубок России, взятый с «армейцами» в 2023-м.

В минувшем сезоне Заболотный выступал за «Химки», за которые отыграл 29 матчей, забил шесть мячей и отдал пять передач в РПЛ.