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На главную ТИ-Спорт 27 июня 2025 18:37

«Спартак» согласовал зарплату с Заболотным, но окончательной договоренности пока нет

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«Спартак» согласовал зарплату с Заболотным, но окончательной договоренности пока нет
Фото: fckhimki.com

«Спартак» все еще не завершил сделку по подписанию нападающего Антона Заболотного. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Стороны уже согласовали зарплату Заболотного в московской команде. Однако окончательной договоренности между ними нет, как и финального ответа от «красно-белых». Также по-прежнему актуален интерес к Антону из Турции, сообщает источник.

Напомним, Заболотный в своей карьере играл за такие клубы, как «Зенит», ЦСКА и «Химки». Из достижений у него чемпионство РПЛ с «сине-бело-голубыми» в 2019-м году и Кубок России, взятый с «армейцами» в 2023-м.

В минувшем сезоне Заболотный выступал за «Химки», за которые отыграл 29 матчей, забил шесть мячей и отдал пять передач в РПЛ.

#фк спартак #фк химки #спорт #футбол #премьер-лига
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