«Спартак» – разочарование. Газаев раскритиковал команду Станковича на старте сезона

Фото: spartak.com

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев резко раскритиковал «Спартак» на старте сезона 2025/2026. У «красно-белых» за четыре прошедших тура в активе 4 очка. Команда в последних трех играх потерпела два поражения и одну игру сыграла вничью. В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 16 августа.

«Спартаку» не хватает стабильности, стабильности состава. У команды хорошие игроки, исполнители, но каждому надо определить тактические действия. Тогда будет результат. «Спартак» — разочарование. Это команда с большими историями и традициями. Но нет стабильности, а отсюда — качества игры и результативности.

Угальде за первый этап забил 16 голов, а потом потерял уверенность, когда купили Гарсию, а Манфреда посадили на скамейку. В средней линии нет креативных игроков, за исключением Барко. В атаке что-то пытаются сделать, но ничего не получается. Все надеются, что «Спартак» выстрелит. Но все зависит от стабильности состава и тактики. Не лучший метод – постоянно что-то менять для достижения цели», – приводит слова Газаева «Чемпионат».

