«Спартак» расторг контракт с Адамом Ружичкой из-за нарушения обязательств

Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с одним из своих лидеров. Контракт со словацким нападающим Адамом Ружичкой расторгнут по инициативе московского клуба в связи с нарушением игроком контрактных обязательств, сообщает пресс-служба красно-белых.

«В связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, ХК "Спартак" Москва принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой», – говорится в публикации в официальных медиа клуба.

В прошлом сезоне 26-летний словацкий форвард был лучшим снайпером команды, набрав 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и добавив 12 (7+5) баллов в 12 играх плей-офф. В текущем сезоне на его счету 40 (16+24) очков в 51 встрече. Ружичка также выступал за сборную Словакии на недавних Олимпийских играх, где его команда заняла четвертое место.

Причины расторжения контракта клуб не уточняет, ограничившись формулировкой о нарушении обязательств.