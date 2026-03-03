news_header_top
«Спартак» прояснил ситуацию с главным тренером Алексеем Жамновым

«Спартак» прояснил ситуацию с главным тренером Алексеем Жамновым
Фото: spartak.ru

Хоккейный клуб «Спартак» Москва в своих социальных сетях прояснил ситуацию вокруг главного тренера команды Алексея Жамнова.

«Дорогие красно-белые! Сообщаем вам, что главный тренер ХК «Спартак» Алексей Юрьевич Жамнов сейчас проходит восстановление после перенесённой операции. Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата. Спасибо всем за поддержку!» – написано в заявлении.

Напомним, с конца января Алексей Жамнов пропускает матчи «Спартака» в связи с «запланированными медицинскими причинами».

