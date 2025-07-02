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На главную ТИ-Спорт 2 июля 2025 16:23

«Спартак» продлил контракт с Алексеем Жамновым

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«Спартак» продлил контракт с Алексеем Жамновым
Фото: spartak.ru

«Спартак» продлил контракт с главным тренером Алексеем Жамновым. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Новый контракт с наставником будет действовать до конца сезона 2027/28, сообщает источник.

Напомним, Жамнов возглавляет «Спартак» с 2023 года. Под его руководством московская команда дважды доходила до 1/4 финала плей-офф КХЛ. В 2024-м «красно-белые» уступили будущему обладателю Кубка Гагарина «Металлургу» (2-4). В 2025-м же «Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» (3-4).

#хк спартак #кхл #спорт #хоккей
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