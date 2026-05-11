«Спартак» примет «Рубин» в предпоследнем туре Премьер-лиги

Фото: rubin-kazan.ru

На «Лукойл Арене» сегодня в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги выйдут московский «Спартак» и казанский «Рубин». Встреча станет ключевой для хозяев, продолжающих борьбу за призовое место.

«Спартак» после 28 матчей занимает четвёртое место, набрав 48 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 45:38. От бронзовой позиции «красно-белых» отделяют всего два очка. В предыдущем туре команда потерпела досадное поражение от «Крыльев Советов» (1:2), несмотря на огромное преимущество по владению мячом (73%) и 18 ударам по воротам.

«Рубин» располагается на седьмой строчке с 42 очками и статистикой 26:26. При этом казанцы демонстрируют впечатляющую беспроигрышную серию из пяти матчей: три ничьи (с «Оренбургом», «Акроном» и ЦСКА) и две победы (над московским «Динамо» и «Балтикой» в прошлом туре). Встреча с калининградцами завершилась минимальной победой 1:0.

Стартовый свисток в сегодняшнем матче назначен на 17:30 по московскому времени.