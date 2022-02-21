«Спартак» представил обновлённую эмблему в честь 100-летия клуба

Московский «Спартак» представил обновленную эмблему в честь 100-летия клуба.

«В год своего столетия "Спартак" пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновлённым логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии», — говорится в сообщении клуба.

Новый логотип появится на игровой форме красно-белых в 2023 году. Презентация эмблемы состоится в апреле этого года.

Напомним, в нынешнем сезоне «Спартак» занимает 9-е место с 23 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб был основан 18 апреля 1922 года.

