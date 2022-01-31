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Спорт
31 января 2022  17:01
Дамир Садриев

«Спартак» постарается взыскать с Шамиля Газизова в суде 100 млн рублей

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Московский «Спартак» обратится в суд с целью взыскать с экс-менеджера красно-белых Шамиля Газизова 100 млн рублей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам юриста московского клуба, «Спартак» обратится в московский и уфимский суды уже в ближайшее время. Речь идет в том числе о взыскании средств за юридические услуги по делам, в которых он проиграл.

«Точную сумму сейчас не скажу, но она составит более 100 млн рублей. Из них 88 млн — сумма, которую он себе перечислил, уходя из клуба, а также юридические услуги по делам в Уфе и в Москве», — уточнил собеседник телеканала.

Шамиль Газизов проработал в «Спартаке» на должности генерального директора с июля по декабрь 2020 года. 

#Футбол #спартак
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