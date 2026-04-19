«Спартак» показал наибольший убыток среди клубов РПЛ по итогам 2025 года

Московский «Спартак» продемонстрировал самый высокий чистый убыток по итогам 2025 года среди футбольных клубов Российской премьер-лиги, следует из отчетности, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Чистый убыток «Спартака» достиг 3,65 млрд рублей. В 2024 году показатель «красно-белых» составлял 1,465 млрд рублей. За год убыток вырос на 149%.

В минусе 2025 год также завершили «Сочи» (877,3 млн рублей), московский «Локомотив» (859,4 млн), самарские «Крылья Советов» (628,9 млн), «Оренбург» (63,9 млн) и «Нижний Новгород» (7,4 млн).

Победителем РПЛ в сезоне-2024/25 впервые в истории стал «Краснодар». В тройку призеров вошли петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Сезон-2025/26 завершится 17 мая. В турнирной таблице лидирует «Краснодар» (53 очка), в тройку также входят «Зенит» (52) и московский «Локомотив» (48).