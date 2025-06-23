«Спартак» перехватил Ивана Сергеева у «Динамо»

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«Спартак» сделал более привлекательное предложение, чем московское «Динамо», о покупке нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

«Красно-белые» предлагают за Сергеева 400 миллионов рублей. «Бело-голубые» же предлагали «Крыльям» около 300 миллионов, сообщает источник.

Напомним, Сергеев с осени 2024 года выступает за «Крылья Советов», куда он перешел из «Зенита». В минувшем сезоне Иван отыграл 26 матчей в РПЛ за самарскую команду, где забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

Также Сергеев выступал за «Крылья» с 2020 по 2021 год. С клубом он взял Первую лигу.

Самарская команда завершила сезон на 10-м месте в таблице РПЛ с 31 очком. Московское «Динамо» стало пятым с 56 баллами.