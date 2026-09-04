«Спартак» оценивает Солари в €15 млн, но не намерен продавать игрока

Фото: spartak.com

Московский «Спартак» не планирует расставаться с полузащитником Пабло Солари, несмотря на интерес со стороны других клубов. По информации источника, красно-белые оценивают 24-летнего аргентинца в 15 миллионов евро, однако готовы рассматривать предложения только в том случае, если они значительно превышают эту сумму, и в клубе не заинтересованы в продаже игрока .

Солари перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейта» в январе 2024 года за 10 миллионов евро . С тех пор он стал важной частью команды. В минувшем сезоне он провёл 33 матча, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач . Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года . Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 13 миллионов евро .

Ранее СМИ сообщали об интересе к Солари со стороны нескольких европейских клубов, включая итальянские и испанские команды. Однако руководство «Спартака» дало понять, что не намерено вести переговоры по трансферу. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.