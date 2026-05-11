«Спартак» обыграл «Рубин» и продолжает битву за топ-3 РПЛ

Казанский «Рубин» уступил московскому «Спартаку» в выездном матче 29 тура Российской Премьер-лиги (2:1).

Уже в начале встречи казанцы пропустили быстрый гол от Кристофера Ву после углового. Последовал короткий розыгрыш, после которого Барко навесил в центр штрафной. Казанцы прервали эту передачу, однако мяч отскочил к Угальде, а тот выиграл верховое единоборство у Мальдонадо и головой сбросил сферу к левому углу вратарской на Ву, который мощно пробил под перекладину – 1:0.

Второй тайм начался с перехвата инициативы «Рубина», но забили снова все-равно «спартаковцы». Маркиньос получил мяч на чужой половине поля и выполнил своевременный проникающий пас в левую часть штрафной на Угальде, который в одно касание прострелил к дальней штанге. Ставер в падении не сумел прервать эту передачу, и Солари с близкого расстояния спокойно поразил пустые ворота, 2:0.

Один мяч под самый конец игры казанцы все-таки отыграли. Жак Сиве, вышедший на замену «спас» мяч у боковой линии, выбив мяч в середину поля, где мяч подхватил Даку, отдал на другого вышедшего на замену Йочича, а тот передал на Юкича, который отправил мяч в пустые ворота – 2:1.

С таким счетом и завершился поединок. В заключительном туре команда Франка Артиги сыграет дома против нижегородского «Пари НН». Игра состоится 17 мая, в 18:00 по московскому времени.

«Спартак» в последнем туре сыграет в Махачкале с местным «Динамо». Игра также состоится 17 мая в 18:00 по мск.