На главную ТИ-Спорт 3 сентября 2025 15:28

«Спартак» объявил о переходе Дуарте в «Сантос»

Фото: spartak.com

ФК «Спартак» официально объявил о переходе 26-летнего парагвайского защитника Алексиса Дуарте в бразильский «Сантос».

Напомним, ряды московского «Спартака» Дуарте пополнил в 2023 году. В общей сложности в составе красно-белых он провел 67 матчей.

Со старта текущего чемпионата за москвичей парагваец сыграл 6 матчей.

По данным Трансфермаркета, рыночная стоимость футболиста оценивается в 3 млн. евро.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер 26-летнего игрока в сделке между бразильским «Сантосом» и московским «Спартаком» составляет 3,4 млн. евро.

