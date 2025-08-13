«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от махачкалинского «Динамо»

Фото: spartak.com

Московский «Спартак» обратился к болельщикам в социальных сетях после поражения от махачкалинского «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти московская команда проиграла со счетом 3:4.

«Спасибо всем, кто пришёл вечером в будний день поддержать команду», — написано в сообщении «Спартака». Текст сопровождается изображением разбитого сердца.

У махачкалинцев гол на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение правил Пабло Солари на Темиркане Сундукове в штрафной площади. На 90+5-й минуте счет сравнял Руслан Литвинов, который головой замкнул подачу Даниила Зорина с фланга.