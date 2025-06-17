«Спартак» не продаст Хлусевича в «Краснодар» за 1 млн евро - в Москве хотят 3-4

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«Спартак» ответил «Краснодару» на предложение по приобретению защитника Даниила Хлусевича за 1 миллион евро. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

«Красно-белые» отклонили предложение «быков». Московская команда хочет получить за Хлусевича от 3 до 4 миллионов. Переговоры зашли в тупик, поскольку стороны далеки от компромисса, сообщает источник.

Ранее Даниил заявлял, что недоволен отсутствием игровой практики в «Спартаке». Генеральный директор команды Олег Малышев отказался комментировать возможный трансфер Хлусевича летом, сказав, что о любых изменениях в составе будет говорить, когда реальные соглашения будут достигнуты.

Напомним, Хлусевич выступает за «Спартак» с 2022 года. В минувшем сезоне защитник отыграл 13 матчей за «красно-белых» в РПЛ, где отдал одну передачу.

«Спартак» финишировал четвертым в таблице РПЛ минувшего сезона с 57 очками. Третье место занял ЦСКА (59), второе – «Зенит» (66). Чемпионом впервые в истории стал «Краснодар», набрав 67 баллов.