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На главную ТИ-Спорт 10 марта 2025 17:58

«Спартак» не имеет права проигрывать «Рубину». Губерниев о чемпионской гонке в РПЛ

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«Спартак» не имеет права проигрывать «Рубину». Губерниев о чемпионской гонке в РПЛ
фото: rubin-kazan.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты «Локомотива» и «Спартака» в 20-м туре РПЛ.

«"Спартак" не имеет права проигрывать "Рубину", если борется за чемпионство. И "Локомотив" не имеет права так разбрасываться очками — это всё на руку "Зениту". Но пауза была достаточно длинной, и посмотрим, насколько команды ещё придут в себя», – передает слова Губерниева Metaratings.

Напомним, в минувшем туре «железнодорожники» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а «красно-белые» уступили «Рубину» (1:2) в гостях.

В данный момент в таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 43 очками. На втором расположился «Зенит» с таким же количеством баллов, а на третьем – «Спартак» с 40 очками. «Локомотив» же идет на пятой строчке первенства с 37 очками.

#фк спартак #фк локомотив #премьер-лига #футбол #спорт
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