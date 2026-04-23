«Спартак» - «Краснодар» и другие: Расписание матчей чемпионата России на 23 апреля
Сегодня, 23 апреля, состоятся заключительные матчи 26-го тура Мир РПЛ. Запланированы три игры чемпионата страны.
Расписание матчей 26-го тура РПЛ (время московское):
- 17:30. «Акрон» — «Динамо» Махачкала
- 19:45. «Спартак» — «Краснодар»
- 19:45. «Ахмат» — «Балтика»
Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» (56 очков после 26 матчей). На второй строчке идет действующий чемпион «Краснодар» (54), тройку замыкает «Локомотив» (49).