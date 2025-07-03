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На главную ТИ-Спорт 3 июля 2025 17:37

«Спартак» ищет замену Угальде

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«Спартак» ищет замену Угальде
Фото: spartak.com

«Спартак» ищет нового нападающего на замену Манфреду Угальде. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

«Красно-белые» готовятся к возможному уходу костариканца из клуба. В связи с этим команда ищет нового форварда, сообщает источник.

Ранее появлялась информация, что в услугах Угальде заинтересован «Фейноорд». Сообщалось, что предложение нидерландской команды в размере 15 млн евро «Спартак» отверг.

Напомним, Манфред выступает за «Спартак» с зимы 2024 года. В минувшем сезоне Угальде забил 17 мячей и отдал три передачи в 29 играх РПЛ.

«Спартак» финишировал на четвертом месте в таблице Премьер-лиги с 57 очками.

#фк спартак #премьер-лига #спорт #футбол
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