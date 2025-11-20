«Спартак» и «Сибирь» совершили обмен

Фото: spartak.ru

Между «Спартаком» и «Сибирью» произошел обмен защитниками. Егор Зайцев отправился в Новосибирск, а Ярослав Беляков – в Москву. Об этом сегодня сообщило хоккейное агентство Winners Hockey Agency. В результате данной сделки «Спартак» получил денежную компенсацию.

27-летний Егор Зайцев в КХЛ выступал за московские команды «Динамо» и «Спартак». В КХЛ в активе защитника 477 матчей, 76 (15+61) очков при показателе полезности «+65». В текущем сезоне на его счету за «Спартак» 11 игр и 1 ассистентская передача. В 2017 году он был выбран на драфте НХЛ в 7-м раунде под общим 205-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз».

19-летний Ярослав Беляков дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне за «Сибирь». Всего на его счету в КХЛ 15 матчей при показателе полезности «-11». Со старта текущего чемпионата он провел за новосибирскую команду 3 матча и не отметился ни одним результативным действием при показателе полезности «-1».