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Спорт
5 апреля 2022  12:12
Дамир Садриев

«Спартак» и еще три клуба РПЛ подали документы на лицензирование для участия в еврокубках

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Четыре клуба Российской Премьер-Лиги подали документы в Российский футбольный союз (РФС) на получение лицензии, позволяющей выступать в еврокубках в следующем сезоне. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, документы на получении лицензии УЕФА подали «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Зенит».

Стоит отметить, что после 23-х туров чемпионата России московский «Спартак» с 27 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. 

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках нынешнего сезона, из-за чего «Спартак» был исключен из участия в плей-офф Лиги Европы.

#РПЛ #футбол #спартак #ЦСКА #зенит #динамо
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