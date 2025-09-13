news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 сентября 2025 18:46

«Спартак» и «Динамо» не смогли выявить победителя. Гарсия и Бителло оформили по дублю

Читайте нас в
Телеграм
«Спартак» и «Динамо» не смогли выявить победителя. Гарсия и Бителло оформили по дублю
Фото: spartak.com

Московские «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью с московском дерби на «ВТБ-Арене» (2:2).

В составе «Спартака» дубль оформил Ливай Гарсия – он забил открыл счет в матче на 19 минуте, а также сравнял при счете 2:1 на 63-й минуте матча.

В составе «Динамо» на 26-й минуте полузащитник Бителло забил ударом со штрафного. А в добавленное время первого тайма Бителло вывел «Динамо» вперёд. Перед самым перерывом, на 45+3 минуте красную карточку получил наставник «Спартака» Деян Станкович и досматривал игру с трибуны.

#фк спартак
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани дан старт хакатону, соединяющему технологии и культурную идентичность

В Казани дан старт хакатону, соединяющему технологии и культурную идентичность

12 сентября 2025
Миллиард на учителей: какие новые меры поддержки получат педагоги в Татарстане

Миллиард на учителей: какие новые меры поддержки получат педагоги в Татарстане

12 сентября 2025