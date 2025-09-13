«Спартак» и «Динамо» не смогли выявить победителя. Гарсия и Бителло оформили по дублю

Фото: spartak.com

Московские «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью с московском дерби на «ВТБ-Арене» (2:2).

В составе «Спартака» дубль оформил Ливай Гарсия – он забил открыл счет в матче на 19 минуте, а также сравнял при счете 2:1 на 63-й минуте матча.

В составе «Динамо» на 26-й минуте полузащитник Бителло забил ударом со штрафного. А в добавленное время первого тайма Бителло вывел «Динамо» вперёд. Перед самым перерывом, на 45+3 минуте красную карточку получил наставник «Спартака» Деян Станкович и досматривал игру с трибуны.