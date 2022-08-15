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Спорт
15 августа 2022  12:08
Артур Халилуллов

«Спартак» - «Ак Барс»: Зарипов в составе, Кагарлицкий вновь в первом звене казанцев

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Стал известен состав казанского «Ак Барса» на сегодняшний матч против «Спартака» в Москве. Начало матча в 13:00.

В первом звене с Шипачевым и Радуловым сыграет Кагарлицкий. В последних матчах в первом звене выступал Станислав Галиев.

Также в состав вернулся капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Он выступит в третьем звене с Сафоновым и Воронковым.

Место в воротах «Ак Барса» займет Амир Мифтахов. Накануне в матче со «Спартаком» голкипером казанцев выступал Тимур Билялов.

#Ак барс #Данис Зарипов #хоккей #кхл
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