«Спартак-2» разгромил в Москве «КАМАЗ», команда из Челнов может вылететь из ФНЛ

В предпоследнем туре регулярного первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» проиграл в Москве «Спартаку-2» со счетом 0:3. За тур до окончания сезона автозаводцам требовалось набрать в Москве минимум одно очко, чтобы обезопасить себя от вылета во вторую лигу.

Забить первыми могли автозаводцы, но Евгений Воронин на 16-й минуте не реализовал выход один на один. А в концовке тайма гостям еще раз не повезло, когда Даниил Лопатин из выгодной позиции попал в крестовину ворот «Спартака-2».

В начале второго тайма сработал неписанный закон — не забиваешь, забивают тебе. С линии вратарской Илья Агапов вколотил мяч в ворота «КАМАЗа», 1:0. Москвичи и второй свой момент реализовали усилиями Константина Шильцова, 2:0. Красивую точку в матче поставил Владислав Шитов, 3:0. Камазовцы одной ногой во второй лиге. Команда не забивает пятый матч подряд.

21 мая в последнем туре во Владикавказе челнинцы сыграют с «Аланией».

«Спартак-2» (Москва) - «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 3:0 (0:0)

Голы забили: Агапов (51), Шильцов (74), Влад.Шитов (82). Предупреждены: Сунгатулин, Петрунин - Куликов, Акоста, Замалиев, Воронин.

«КАМАЗ»: Мамин, Куликов, Аюкин, Пальцев (Кашаев, 78, Морозов, 88), Садыков, Свежов, Лопатин (Акоста, 62), Воронин, Игнатенко, Кириллов (Казимир, 77, Ганус, 88), Замалиев.