Спалетти считает, что Кварацхелия заменит Инсинье в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру Хвичи Кварацхелии. Грузинский нападающий провёл дебютный матч за неаполитанцев против «Анауне» (10:0), где отметился дублем.

«Кварацхелия — футболист, который знает, как сыграть и справа, и слева, знает, как завершить атаку. Он отличный футболист, и мы считаем, он сможет заменить Инсинье», — приводит слова Спаллетти пресс-служба «Наполи».

Напомним, что Кварацхелия перешёл в «Наполи» 1 июня за 10 млн евро из «Динамо» Батуми. Ранее нападающий выступал за «Рубин». В составе казанского клуба игрок вышел на поле 69 раз и отметился 9 забитыми мячами.