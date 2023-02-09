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Ру Тат
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Политика
9 февраля 2023  07:40

SpaceX заявила, что ограничила применение Starlink для беспилотников на Украине

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Американская компания SpaceX ограничила использование Украиной  в военных целях спутников Starlink. Об этом заявила президент организации Гвинн Шотвелл, передает РИА Новости.

«[Интернет Starlink] никогда не предназначался для превращения в оружие», – приводит слова Шотвелл агентство «Рейтер».

Говоря об использовании Starlink украинцами для управления дронами, Шотвелл сказала, что компания имеет способы, с помощью которых может ограничить подобное применение систем интернета. При этом она не пояснила, какие именно меры были приняты компанией.

Шотвелл добавила, что использование сетей Starlink для украинских беспилотников в военных целях не было включено в соглашение между Киевом и SpaceX. 

Ранее Минобороны Украины заявило о планах сформировать роты операторов ударных БПЛА, подразделения хотели обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами.

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