SpaceX заявила, что ограничила применение Starlink для беспилотников на Украине

Американская компания SpaceX ограничила использование Украиной в военных целях спутников Starlink. Об этом заявила президент организации Гвинн Шотвелл, передает РИА Новости.

«[Интернет Starlink] никогда не предназначался для превращения в оружие», – приводит слова Шотвелл агентство «Рейтер».

Говоря об использовании Starlink украинцами для управления дронами, Шотвелл сказала, что компания имеет способы, с помощью которых может ограничить подобное применение систем интернета. При этом она не пояснила, какие именно меры были приняты компанией.

Шотвелл добавила, что использование сетей Starlink для украинских беспилотников в военных целях не было включено в соглашение между Киевом и SpaceX.

Ранее Минобороны Украины заявило о планах сформировать роты операторов ударных БПЛА, подразделения хотели обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами.