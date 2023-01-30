СП «ТАИФа» и Bio-on признано банкротом

Сегодня Арбитражный суд Татарстана признал банкротом АО «2Био» — совместное предприятие группы «ТАИФ» и итальянской Bio-on. Согласно картотеке арбитражных дел, в компании открыто конкурсное производство. Компания «2 Био» в июне 2022 года сама инициировала свое банкротство. Акционерное общество, чей основной вид деятельности — производство пластмасс и синтетических смол, было зарегистрировано 18 декабря 2018 года.

По состоянию на 30 мая прошлого года требования кредиторов «2Био» составляли 133,8 млн рублей. Этим кредитором является «Казаньоргсинтез». Это была задолженность по агентскому договору, чья дата совпадает с днем регистрации компании. Должник на тот момент располагал суммой в 459,9 тыс. рублей. Такая сумма числилась на его счете в банке «Аверс». 29 сентября в компании было введено наблюдение. Спустя четыре месяца организация вступила в финальную стадию банкротства.

По информации агентства «Интерфакс», в 2021 году СП стало известно, что начата процедура финансовой несостоятельности в отношении одного из его учредителей — Bio-On, по лицензии которой он и должен был производить биопластик. Впрочем, российскому совместному предприятию была предоставлена информация, что итальянская компания будет действовать.

Однако Bio-On так и не справилась с финансовыми трудностями. При этом она не возвратила СП аванс за лицензию. В итоге «2Био» также попало в безвыходную ситуацию. В 2021-2022 годах компания не вела хозяйственной деятельности и не смогла вернуть «Казаньоргсинтезу» платежи, сделанные им в адрес лицензиара. Планировалось, что завод в ОЭЗ «Алабуга» будет производить 10 тыс. тонн ПГА в год на основе побочного продукта производства сахара из сахарной свеклы.

ТАИФ пытался спасти проект. В частности, изучались другие технологии производства биополимеров. В апреле 2021 года «Казаньоргсинтез» заключил с компаниями NextChem и MET Development (входят в итальянскую Maire Tecnimont Group) меморандум по совместной разработке проекта завода биополимеров в Татарстане. Но в мае прошлого года материнская компания новых партнеров заявила, что прекратила заключать новые контракты в России.