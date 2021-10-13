S&P Global повысило рейтинг Газпромбанка до ВВВ- со стабильным прогнозом

S&P Global Ratings повысило рейтинг Газпромбанка до суверенного уровня — ВВВ- со стабильным прогнозом — благодаря сильному позиционированию Газпромбанка в сегменте корпоративного бизнеса, что выражается в очень сильном качестве активов, несмотря на стресс, связанный с пандемией. В опубликованном S&P Global Ratings сообщении также отмечается, что рейтинговое действие обусловлено в том числе и улучшением операционной среды в Российской Федерации.

В агентстве ожидают, что развитие розничного бизнеса банка окажет поддержку его марже и финансовым результатам в ближайшие два года.

Рейтинги дочерних банков Gazprombank (Switzerland) Ltd (Швейцария) и Bank GPB International S.A. (Люксембург) также повышены до уровня ВВВ-.

На сегодняшний момент у Газпромбанка два международных рейтинга инвестиционного уровня — в августе 2019 Fitch Ratings также повысило рейтинг банка до уровня ВВВ-.