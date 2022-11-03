Созвездие Зулейхи Хисматуллиной: в Казани отдали дань памяти известной татарской певице

Фото​​​​​​​ предоставлено пресс-службой консерватории

Казанская государственная консерватория имени Жиганова посвятила программу 100-летию со дня рождения народной артистки России и Татарстана Зулейхи Хисматуллиной. Концерт «Звезда по имени Зулейха» состоялся в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева.

Зулейха Хисматуллина оставила яркий след на небосклоне музыкальной жизни Татарстана и как выдающаяся оперная певица, и как педагог, воспитавший в стенах Казанской консерватории не одно поколение вокалистов. За три десятка лет работы в Татарском государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля она создала более сорока незабываемых оперных образов.

С воспоминаний о Зулейхе Хисматуллиной как об оперной артистке и начался концерт: зазвучала аудиозапись арии Чио-Чио-сан из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», а на стенах по бокам сцены появлялись фотографии певицы, создавшие панораму ее творческой биографии.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

На сцене в этот вечер выступали и студенты Казанской консерватории, и известные артисты разных поколений, выпускники вокального факультета Казанской консерватории, а также ученики Зулейхи Хисматуллиной, занимавшиеся в ее классе в разные годы.

Профессор Казанской консерватории Нина Варшавская вспоминает ее как подлинного мастера своего дела, чьи занятия всегда проходили на высочайшем уровне: «Она передавала студентам свой артистический опыт, приобретенный на сцене Татарского оперного театра. Всегда подсказывала, как себя вести при исполнении той или иной арии, какими должны быть взгляд и мимика, помогала найти нужные нюансы в создании образа героя. Я до сих пор использую эти характеристики в работе со своими студентами. Важно создать образ, а не только спеть все ноты – именно этому учила Зулейха Гатаулловна».

В этот вечер звучали и оперные арии, которые составляли основу репертуара Зулейхи Хисматуллиной, и фрагменты оперетт, романсы, народные песни. Певцов можно было услышать под аккомпанемент рояля, в сопровождении струнного квартета, а также оркестра Казанской консерватории Tatarica под управлением Рината Халитова.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Большую часть программы украсили певцы, много лет успешно выступающие на сцене. Петр Серебряков выступил с неаполитанской песней Энрико Каннио «Влюбленный солдат». Рустам Маликов исполнил татарскую народную песню с помощью сразу трех тембров – своего голоса, курая и кубыза, стремительно сменяя один инструмент другим. Татарская композиторская музыка, конечно, тоже звучала: «Ожидание» Назиба Жиганова исполнила Гульнара Мурзиева, романс «Дикие гуси» Рустема Яхина пела Клара Хайрутдинова вместе с Илюсой Хузиной и Гульназ Гарифуллиной. Филюс Кагиров, известный публике как блестящий исполнитель народных песен, на этот раз выступил с татарской классикой, исполнив арию Мусы из оперы «Джалиль» Жиганова.

Специально для участия в концерте приехал выпускник Казанской консерватории, ныне солист Музыкального театра Карелии Игорь Макаров – он выступил и сольно, и в дуэте еще с одной известной воспитанницей вуза Эльзой Исламовой.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Молодое поколение исполнителей в этот вечер представляли студенты и выпускники консерватории последних лет: Дарья Чудакова, Динар Шарафетдинов, Сюмбель Киямова, Ильгиз Мухутдинов, Элиза Насырова, Виолетта Ченина.

Разумеется, не только музыка звучала в этот вечер. На протяжении всего концерта Эдуард Трескин, известный публике как певец и ведущий, знакомил слушателей с жизненным и творческим путем артистки, делился теплыми воспоминаниями и поэтичными зарисовками из жизни Хисматуллиной. А вместе с Виолеттой Чениной он исполнил дуэт Церлины и Дон Жуана из одноименной оперы Моцарта.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Восторг и оживление публики вызвало энергичное выступление Государственного ансамбля фольклорной музыки Татарстана под руководством Айдара Файзрахманова. В этих номерах объединились пение, танцы и игра на народных инструментах.

Одним из самых трогательных моментов концерта стало выступление пианиста Наиля Таймасова, старшего сына певицы. Под виртуозно исполненную им джазовую композицию на стенах концертного зала сменялись кадры кинохроники советских лет: виды старой Москвы, маленькие переполненные трамваи, пионеры в красных галстуках и спешащие на работу люди.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Публика очень тепло принимала музыкантов – это очередное доказательство того, что за время своей педагогической и вокальной деятельности Зулейха Хисматуллина создала целое созвездие талантливых артистов. Самой яркой, центральной звездой стала сама Зулейха Хисматуллина. Однако сияющими нитями от нее расходится свет не менее ярких звезд.

Материал подготовила Дарья Саяпова