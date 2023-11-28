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«Созвездие-Йолдызлык» выступила с премьерой на Международном фестивале русских театров
Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» приняла участие в XX Международном фестивале русских театров национальных республик России и зарубежных стран «Мост дружбы». На суд зрителей труппа представила премьеру нынешнего сезона — сатирическую комедию «Хамелеоны» по рассказам А.П. Чехова.
«Мы видели огромное количество вариаций чеховских произведений, в том числе на чеховских театральных фестивалях. Но ваша работа выделяется среди них», – отметил член экспертного совета фестиваля, тележурналист, автор и ведущий телевизионных программ о театре Александр Мягченков
Режиссер-постановщик Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова, член экспертного совета Иван Немцов признался, что для него очень важно было познакомиться с постановкой «Хамелеоны», так как вскоре его также ждет работа над чеховским материалом.
«Заметно, что была проведена большая работа с текстом. Особенно понравилось, как актеры существовали на сцене. Прекрасная работа над мизансценами и образностью спектакля: как в целом, так и в мелочах. Хорошо раскрыты символизм, многопластовость и глубина чеховской прозы. При этом постановка не получилась тяжеловесной. “Хамелеоны” оставили приятное послевкусие», — поделился Иван Немцов.
Кроме этого все члены экспертного совета отметили яркую игру актеров, их пластические, физические возможности и умение вовлечь зрителя в действие.
Фестиваль проходит в формате «друзья-друзьям» — здесь не раздают призов и номинаций. Творческая работа коллектива театра «Созвездие-Йолдызлык» была отмечена благодарственным письмом Министерства культуры Республики Марий Эл и дипломом фестиваля.
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