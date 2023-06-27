«Созвездие-Йолдызлык» впервые выступит на сцене Театра на Булаке

29 июня коллектив арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» впервые выступит на сцене казанского молодёжного Театра на Булаке. Артисты представят музыкальную комедию «Аршин мал алан» азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.

Фото: пресс-служба «Созвездие-Йолдызлык»

На Востоке родители сами подбирали детям их будущих жен и мужей, однако главные герои спектакля — смелый Аскер и прекрасная Гульчохра – решили взять судьбу в свои руки и найти любовь самостоятельно. Наградой за эти испытания стала любовь, которую в конечном счете обрели все герои этой истории.

Творческое взаимодействие двух молодежных театров укрепилось за счёт любительского футбольного матча, который прошел в начале этого года, рассказал артист арт-резиденции, лауреат международных фестивалей Владимир Шнитко.

«Если мы сделаем матчи ежегодными, а к инициативе подключатся театры нашей столицы — можно будет превратить их в театрально-спортивное событие. Этот день стал бы праздником спорта и театрального искусства», — считает он.