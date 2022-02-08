«Созвездие-Йолдызлык» впервые проведет мастер-классы в Сабинском и Лениногорском районах

Традиционно фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проводит в городах и селах Татарстана мастер-классы от ведущих представителей вокального и танцевального искусства, а также конферанса. Занятия проходят в преддверии зональных этапов проекта.

Бесплатные уроки для юных дарований уже состоялись в Верхнем Услоне и Черемшане. Также мастер-классы пройдут в Заинске (9 февраля), Богатых Сабах (12 февраля) и Лениногорске (13 февраля).

По словам исполнительного директора фестиваля Натальи Смирновой, занятия в Сабинском и Лениногорском районах пройдут в истории фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» впервые.

«Людям искусства всегда интересно узнавать что-то новое, к примеру, пробовать себя в разных танцевальных стилях и жанрах. Поэтому в рамках мастер-классов наши эксперты не только подсказывают, как можно „отшлифовать” тот или иной номер, но и обучают новым для участников направлениям. На наш взгляд, такой подход помогает их профессиональному росту», — заметила Смирнова.

В рамках мастер-классов как участники проекта, так и их педагоги смогут задать интересующие их вопросы относительно основных требований конкурса, а также под руководством экспертов усовершенствовать подготовленные номера.

Мастер-классы проводят генеральный продюсер фестивального движения, заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Туманов, народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, профессор Казанского государственного института культуры, главный балетмейстер Госансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова, заслуженный работник культуры РТ, певица, актриса, продюсер, заведующая труппой Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова Алина Ивах, ведущий, режиссер-постановщик детского семейного образовательного канала «Радость моя» Дмитрий Платонов и другие.

Фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.