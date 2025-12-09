«Созвездие-Йолдызлык» представит концерт в Лаишевском районе в честь Дня героев Отечества

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, в День героев Отечества, артисты движения «Созвездие-Йолдызлык» выступят в Лаишевском районе Татарстана с концертом, посвященным празднику. Об этом сообщает пресс-служба движения.

Мероприятие является частью проекта «Будущее Отечества» – победителя конкурса грантов Министерства по делам молодежи РТ. Участниками программы станут артисты российского и мирового масштаба движения «Созвездие – Йолдызлык», отмечают в пресс-службе.

«День героев Отечества – особая дата, когда мы чествуем тех, кто проявил мужество и самоотверженность во имя нашей Родины. Символично, что артисты движения «Созвездие-Йолдызлык» в этот день выступят с патриотическим концертом в Лаишевском районе», – заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества такие мероприятия приобретают особое значение – они не только сохраняют историческую память, но и формируют у молодого поколения непреходящие ценности патриотизма и любви к своей стране. Искренне благодарю всех участников движения за их вклад в культурное и духовное развитие нашей молодежи», – добавил он.

В свою очередь генеральный продюсер движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов выразил уверенность, что подобные концерты становятся мощным инструментом формирования у молодежи гражданственности и уважения к истории своей страны. «Через музыку и поэзию артисты передают глубокие эмоции, которые пробуждают в зрителях чувство патриотизма и гордости за свою Родину», – убежден он.

По словам Дмитрия Туманова, вся деятельность движения «Созвездие-Йолдызлык» в этом году посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Кроме того, молодежный театр «Созвездие-Йолдызлык» в течение года объехал районы Татарстана с гастролями, показывая музыкально-поэтический спектакль «Дороги Победы».