«Созвездие – Йолдызлык» объединило юные таланты в Тетюшах

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

В Тетюшском районе состоялся зональный этап фестиваля «Созвездие – Йолдызлык», объединивший более тысячи юных артистов из семи районов Татарстана. Свои таланты представили исполнители из Буинского, Дрожжановского, Кайбицкого, Апастовского, Камско-Устьинского, Тетюшского и Верхнеуслонского районов. На суд жюри было вынесено свыше 200 ярких номеров.

Глава Тетюшского района Расим Сафиуллов отметил значимость мероприятия: «Я восхищен проектом «Созвездие – Йолдызлык»! Для нас большая честь принимать его зональный этап в юбилейный год. Каждое выступление вызывает восторг – прямо душа поет! Важно, что здесь дети не только демонстрируют свои таланты, но и находят новых друзей. Видно, как они счастливы».

Фестиваль проводится под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова и при поддержке Минмолодежи РТ. Он реализуется под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и входит в национальный проект «Молодежь и дети», помогая молодым талантам самореализоваться независимо от места проживания.

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

Генеральный продюсер фестиваля, лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов подчеркнул важность проекта: «Мы воспитываем у детей любовь к родным местам. Второй раз приезжаем в Тетюши и снова восхищаемся! Огромное спасибо за этот вклад в развитие культуры».

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов также присутствовал на фестивале. Он отметил, что его сын в свое время принимал участие в конкурсе и добивался призовых мест. «Я знаком с «Созвездием – Йолдызлык» не понаслышке. Помню, как ходил на каждый концерт сына. Самое ценное здесь – это счастливые лица детей, их горящие глаза, желание расти и совершенствоваться», – поделился он.

Многие участники выступают на сцене фестиваля не первый год. Айза Галиева из Буинского района рассказала о своей мечте: «Я участвую в «Созвездии – Йолдызлык» уже пять лет. Этот фестиваль не похож на другие – здесь очень весело и классно. Моя цель – стать певицей, чтобы меня узнавали и чтобы дети вдохновлялись моим примером».