«Созвездие-Йолдызлык» начал фестивальный сезон с творческих лабораторий

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» в этом году начался не с конкурсных прослушиваний, а с образовательного этапа. Перед выходом на сцену сотни юных артистов со всей республики приняли участие в «творческих лабораториях» – серии выездных мастер-классов, которые прошли в Менделеевске, Агрызе, Апастово, Нижнекамске, Аксубаево и Новошешминске.

Такой формат организаторы выбрали осознанно: фестиваль талантов, по их подходу, должен начинаться с системной подготовки.

В отличие от мероприятий, сосредоточенных на итоговом шоу, «Созвездие-Йолдызлык» делает акцент на процессе. Эксперты приезжают в районы не в роли судей, а как наставники, задача которых – помочь участникам подготовить номера к конкурсной сцене.

Генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», лауреат Премии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов пояснил, что фестиваль для организаторов – это путь, а мастер-классы являются его стартовой и ключевой частью. По его словам, такой формат дает детям и педагогам возможность доработать номера еще до конкурса, что является честным по отношению и к участникам, и к самому фестивалю.

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Он подчеркнул, что организаторы стремятся видеть на сцене не сырые, а осмысленные и технически проработанные выступления, в которых заметны и талант, и профессиональный рост.

В Менделеевске, Апастово, Агрызе и Нижнекамске, где занятия уже завершились, мастер-классы проходили в атмосфере сосредоточенной работы. Вокалисты разбирали дыхание и подачу, танцоры – пластику и выразительность движений, будущие ведущие учились удерживать внимание зала.

Замечания экспертов носили практический характер и сводились не к критике, а к конкретным рекомендациям по работе с акцентами, взглядом, паузами и сценическим взаимодействием со зрителем.

Для многих участников такие встречи стали первым профессиональным ориентиром. Одна из участниц из Агрыза рассказала, что ранее внимание уделялось в основном разучиванию песни, без анализа сценической подачи. По ее словам, эксперты показали, как даже небольшие детали – улыбка или шаг навстречу залу – могут изменить общее впечатление, и после мастер-класса у нее появился четкий план дальнейших репетиций.

Педагоги также отмечают, что подобный формат меняет подход к подготовке номеров. Один из преподавателей подчеркнул, что часто работа ведется без понимания того, как номер выглядит со стороны и в условиях большой сцены.

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Приезд экспертов фестиваля он сравнил с генеральной репетицией, которая позволяет выявить слабые места и усилить их до конкурса. По его словам, для детей это становится дополнительной мотивацией, так как они видят реальный прогресс своей работы.

Пройденные мастер-классы стали для участников своеобразным допуском к фестивалю, но не в формате жесткого отбора, а как этап роста. По итогам занятий ребята получили рекомендации и задания для самостоятельной работы, на выполнение которых отводится несколько недель до начала отборочных туров.

Хореограф-постановщик фестиваля отметил, что в ходе лабораторий была заложена основа для более сильных выступлений. По его словам, теперь у участников есть конкретная цель – применить полученные знания и показать на отборочных этапах более высокий уровень, что и отражает основную идею фестиваля как пространства развития, а не разового выступления.

Завершение подготовительного этапа запланировано в Аксубаево и Новошешминске. После этого начнутся зональные отборы, где станет заметно, как работа в «творческих лабораториях» повлияла на конкурсные номера.

Организаторы отмечают, что фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» совместно с главами районов решает стратегическую задачу по формированию будущей творческой элиты Татарстана и его муниципалитетов. По их словам, поддержка со стороны районных руководителей помогает заложить в основу творчества юных артистов уважение к родной земле, своему народу и подлинный патриотизм.

В этой связи главным результатом фестиваля организаторы считают не дипломы, а становление личности артиста, чей талант сочетается с любовью к Отечеству и стремлением прославлять его.