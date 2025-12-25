Созинов: Добрая Казань – пространство, дающее людям с ОВЗ возможность проявить инициативу

Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель Комитета Госсовета по соцполитике Алексей Созинов и член Общественной палаты РФ Ольга Павлова посетили центр-коворкинг «Добрая Казань» и Детскую академию Советского района города Казани. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ярослав Нилов пообщался с директором АНО «Добрая Казань» Татьяной Мерзляковой, ознакомился с деятельностью центра, встретился с воспитанниками, которые посещают центр.

В коворкинге организуются благотворительные и инклюзивные мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и формирование среды, в которой помощь становится доступной, эффективной и осознанной.

По словам Алексея Созинова, коворкинг «Добрая Казань» – это пространство, которое дает людям с ОВЗ возможность проявить инициативу и оказать реальную помощь нуждающимся.

«Люди, приходящие в этот центр, активно включаются в процессы сбора, упаковки и формирования гуманитарных грузов. Этот опыт помогает им самим расти и развиваться, ощущать свою значимость и нужность», – подчеркнул он.

Ярослав Нилов отметил значимость подобных центров для людей с особенностями здоровья. «Люди с ограниченными возможностями обладают безграничными внутренними ресурсами. Они открыты миру, отзывчивы и внимательны. Эти люди воспринимают мир иначе, глубже чувствуют и ярче видят прекрасное вокруг себя. Поэтому важно создавать для них условия, в которых они могли бы реализовать свои стремления помогать другим и чувствовать себя нужным», – уверен Ярослав Нилов.

Сегодня же в центре «Добрая Казань» Ярослав Нилов и Алексей Созинов присоединились к благотворительной акции «Елка желаний старшего поколения». Парламентарии исполнят новогодние желания пенсионеров, воспитывающих детей-инвалидов.

«Акция "Елка желаний старшего поколения" – уникальная. С большим удовольствием принимаю участие и буду делать все, чтобы популяризовать ее», – отметил Нилов.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Ярослава Нилова в Казань состоялась встреча с педагогами и учащимися Детской академии в Советском районе города Казани. В центре детского творчества для детей с ОВЗ проводятся занятия по театральному искусству, рукоделию, информатике и логопедии. Депутат Государственной Думы провел для ребят мастер-класс по изготовлению новогодних подарков из кожи.