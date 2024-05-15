Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Созинов анонсировал создание межнационального центра исследований медобразования
Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов анонсировал создание межнационального центра исследований медицинского образования. Об этой инициативе он заявил на пресс-конференции о международном сотрудничестве российских вузов с Казахстаном и Узбекистаном в рамках KazanForum.
«Поскольку сегодня своим путем развивается система здравоохранения, образования разных стран, мы имеем возможность объединить усилия именно в исследовании и разработке новых образовательных программ, что у нас происходит уже сейчас. Моя задача состоит не в том, чтобы выдвигать личные идеи, а в том, чтобы в каждой стране было развитие качества, доступности медицинского образования, чтобы дефицит врачей был меньше», — отметил он.
По мнению Созинова, создание такого центра внесет значительный вклад в стратегию развития России и дружественных государств. «Это решение одной из главных национальных задач, которая поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным буквально на днях», — заключил ректор КГМУ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»