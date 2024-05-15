Созинов анонсировал создание межнационального центра исследований медобразования

Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов анонсировал создание межнационального центра исследований медицинского образования. Об этой инициативе он заявил на пресс-конференции о международном сотрудничестве российских вузов с Казахстаном и Узбекистаном в рамках KazanForum.

«Поскольку сегодня своим путем развивается система здравоохранения, образования разных стран, мы имеем возможность объединить усилия именно в исследовании и разработке новых образовательных программ, что у нас происходит уже сейчас. Моя задача состоит не в том, чтобы выдвигать личные идеи, а в том, чтобы в каждой стране было развитие качества, доступности медицинского образования, чтобы дефицит врачей был меньше», — отметил он.

По мнению Созинова, создание такого центра внесет значительный вклад в стратегию развития России и дружественных государств. «Это решение одной из главных национальных задач, которая поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным буквально на днях», — заключил ректор КГМУ.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.