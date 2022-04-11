Созерцание Луны в телескоп и ночное небо из фетра: как в Казани отметят День космонавтики

Музеи Казани к 12 апреля, Всемирному дню космонавтики, приготовили множество тематических мероприятий. Стать участником квестов и мастер-классов космической тематики можно будет, во-первых, в течение нескольких дней, во-вторых, бесплатно (на часть из них необходимо лишь предварительно зарегистрироваться).

В частности, Казанский федеральный университет, где площадкой для празднования Дня космонавтики станет, конечно же, загородная Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, анонсирует, что все мероприятия здесь в этот день бесплатны. Впрочем, за единственным исключением экскурсий с показом фильмов на куполе планетария.

В исторической части обсерватории Энгельгардта с 13.00 стартуют ежечасные обзорные экскурсии «История Казанской астрономической школы и история Астрономической обсерватории имени Энгельгардта». Посетителям покажут старинные телескопы и астрономические инструменты — солнечные часы и армиллярную сферу, расскажут об их предназначении и истории появления в университете.

Кроме того, с 13.00 в библиотеке обсерватории будут проходить ежечасные научно-популярные лекции на космическую тематику от сотрудников и молодых астрономов Казанского университета («Удивительный мир космоса», «Загадочный спутник Земли», «Общее строение и атмосфера солнца», «Путешествие по планетам Земной группы» и другие). В 14.00 в административном здании обсерватории откроется выставка «Удивительный мир космоса» с рисунками, моделями и стихами участников тематического детско-юношеского конкурса. В 14.00 и 15.00 здесь назовут победителей и призеров в четырех номинациях.

«С 13 до 18 часов ждем в обсерватории детей, и всё уже плотно забронировано. Помимо экскурсий и лекций, они смогут наблюдать в телескоп солнце. С 18 часов программа обсерватории больше ориентирована на взрослых. На каждый час также запланированы лекции, я сам расскажу о космонавтике — ее истории и современном состоянии. После 18 часов посетить нашу обсерваторию можно будет уже в более свободном доступе, а посетители смогут и послушать увлекательные лекции, рассчитанные на более взрослых гостей, и побывать на экскурсии. Когда стемнеет, смогут, также бесплатно, наблюдать Луну в телескоп (разумеется, при ясном небе)», — прокомментировал программу Дня космонавтики «Татар-информу» директор обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев.

Хотя традиционно в этот праздник количество посетителей обсерватории Энгельгардта резко возрастает (однажды оно дошло до 7 тыс. человек), в этом году загородная станция КФУ планирует предоставить гостям для наблюдения Солнца и Луны только один телескоп и завершить прием посетителей не позже 22 часов (в некоторые предыдущие годы сотрудники обсерватории 12 апреля оставались на службе до часа ночи).

В планетарии обсерватории Энгельгардта (сюда вход платный, по стандартному тарифу) экскурсии запланированы в 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 и 17.00. Каждая из экскурсий будет продолжаться показом полнокупольных фильмов: «Мышата и Луна» и «Удивительное приключение Дракоши» (мультфильм); «Два стеклышка: удивительный телескоп» и «Путешествие со светом»; «В глубины Вселенной» и «Призрак Вселенной»; «Розетта» и «Солнце и жизнь Земли»; «Открывая невидимую Вселенную» и «Солнце» соответственно.

Музей естественной истории Татарстана приготовил тематическую программу, которая продлится с 12 по 17 апреля. В День космонавтики с 11.00 до 17.30 здесь представят выставку детских работ «Космос: далекий и близкий», ежечасно с 11.00 до 17.00 будет проходить квест по музею «Космическое путешествие» (с путеводителем). В это же время запланированы мастер-классы для групп – участники напишут картины маслом и акварелью и создадут коллажи ночного неба из шерсти и фетра.

В субботу, 16 апреля, для малышей от четырех до семи лет запланирована интерактивная программа «Тайны третьей планеты». В воскресенье, 17 апреля, интерактивное научное шоу «Курс на Марс» пройдет в лаборатории «Естественно, Наука!».

Национальный музей РТ 12 апреля приготовил для юных посетителей мастер-класс «Космические фантазии»: с помощью красок, кисточек и цветной бумаги можно будет создать и унести с собой собственную галактику, анонсирует НМ РТ. Также запланированы интерактивная космическая программа от студии «Космос в кубе» — познавательное шоу «Звезды и то, что вокруг», а начиная с 13.00 каждые два часа — интерактивная музейная напольная игра «Гонки по солнечной системе».