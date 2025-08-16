«Создаются условия, чтобы мы не выжили»: судьба татарской периодики «висит на волоске»

Издатели частных газет с тревогой ожидают повышения тарифов почтовых услуг в 2026 году – многие из изданий могут этого не пережить. Почему в сельской местности закрывается почта, какие проблемы испытывают подписчики и как себя чувствует бумажная печать в сложившейся ситуации – об этом «Интертат» поговорил с почтальонами и редакторами изданий.





При нестабильной работе почты многие жители вынуждены отказаться от подписки на свои любимые газеты и журналы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За последние годы ситуация с доставкой газет и журналов в сельской местности ухудшилась, рассказали опрошенные «Интертатом» работники почтовой системы. При растущей нагрузке зарплаты почтальонов уменьшаются, поэтому желающих работать на почте уже практически нет. Как итог – почтовые отделения закрываются, а пресса доходит до читателя с запозданием. Есть в республике места, где корреспонденцию привозят и выгружают прямо в сельсовете или в клубе – жители сами забирают свои газеты и квитанции на оплату коммунальных услуг.

При такой нестабильной работе почты многие жители вынуждены отказаться от подписки на газеты и журналы. Некоторые издания в этом полугодии потеряли до 3 тысяч подписчиков.

Как работает почтовая служба на селе? Подписываются ли люди на татарские газеты? Какие проблемы беспокоят почтальонов больше всего? Об этом нам рассказали работники почты из районов Татарстана, попросившие не указывать их имен и названий сел и деревень.

Почтовые отделения на селе закрываются, почта доходит до читателя с запозданием Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Зарплаты снижаются, а нагрузка растет»

Первая наша собеседница работает почтальоном в Балтасинском районе. Она обслуживает сразу несколько поселений, сама же является начальником почты. По ее словам, самая большая проблема – это мизерные заработки почтальонов.

«Платят очень мало. Отпуска у нас по факту нет – мы его оформляем, но в отпуске все равно работаем. То же самое с больничными. Потому что больше работать некому. Считается, что я работаю всего два часа в день – в 13:00 я должна уже закрываться, но народ ведь идет! В итоге в 16:00 я еще сижу, выдаю заказы “Вайлдберриз”. Один человек на почте, и на нем всё – и страховку оформляет, и заказы выдает, еще и товары продает, как в магазине. Зарплата становится все меньше, а работа постоянно прибавляется.

За свои 0,8 ставки я получаю 15 тысяч рублей в месяц (в 2025 году в Татарстане минимальный размер оплаты труда составляет 23 200 рублей, – прим. авт.). И отпускные пришли 6 тысяч. В 2024 году зарплаты работников почты выросли, но у начальников почты – нет. Такую зарплату даже озвучивать стыдно.

«Люди выписывают газеты, они все еще остаются верными читателями. Конечно, это больше наши бабушки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается подписки – люди выписывают газеты, они все еще остаются верными читателями. Конечно, это больше наши бабушки. Пока они есть – мы тоже есть, когда их не станет – видимо, и в нас не будет нужды. В нашем селе чаще выписывают районную газету «Хезмәт», а также газету «Ирек мәйданы».

Пока зарплату не поднимут, новые люди на почту не придут. Нужна молодежь. Я недавно с большим трудом уговорила одну девушку устроиться почтальоном – и почта рядом с ее домом, и стаж идет, и рабочий день короткий. Она пришла, но почти сразу уволилась, потому что зарплата маленькая. Сказала, что эти деньги в городе заработает за один-два дня. Я ее тоже понимаю, молодым надо жить», – рассказала начальник почтового отделения.

«Про нас уже анекдоты сочиняют»

Другая наша собеседница из Высокогорского района разносит почту в трех селах, несколько раз в неделю обходя их пешком.

«За оформленные подписки нам раньше платили 4 процента: подписала на 1000 рублей – получаешь 40 рублей к зарплате. Смехотворные суммы, конечно, но сейчас и их урезают. Ходим по домам, предлагая разные товары, продукты. Это со стороны кажется, что работа у нас легкая: походил, раздал почту – и всё. Всего несколько часов в день работать. Но зарплата почтальона такая маленькая, что если бы я не получала пенсию, вряд ли прожила бы на эти деньги. Весь отпуск работаем, за это нам ничего не платят. Уже второй год подряд провожу отпуск на работе.

«Ходим по домам, предлагая разные товары, продукты. Это со стороны кажется, что работа у нас легкая: походил, раздал почту – и всё» Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

Но желание у людей выписывать газеты есть, в нашем небольшом селе на газету “Акчарлак” подписались 16 человек, на “Ирек мәйданы” – 10, на “Шәһри Казан. Язмыш” – 11. Охотно подписываются и на маленькие газеты – “Себерке”, сканворды. И районную газету “Биектау хәбәрләре” многие выписывают, хотя это одни и те же люди, очень редко появляются новые. Утешаем себя мыслью, что такое происходит во всех районах, не только у нас…

Сейчас над нами уже смеются, анекдоты сочиняют, как мы с пакетами ходим, продаем товары, упрашиваем купить. С одной стороны, продаем самое необходимое – чай, масло… Хорошо, что с продаж идет надбавка к зарплате, и на том спасибо.

За 10 тысяч рублей, понятно, молодежь работать не будет, даже пенсионеры не идут. Молодые пробовали устроиться, но долго не проработали. Десяти тысяч не хватит даже на платежи, если дом большой. Моей зарплаты хватает на коммуналку, и всё. Все остальные расходы на муже», – сетует почтальон из Высокогорского района.

«Почтальон как лошадь, на которую надели сразу два хомута»

Примерно такие же проблемы и в районном центре. 75-летний житель Высокой Горы Ринат абый перестал получать домой не только газеты, но и счета за коммунальные услуги. Пожилой человек вынужден ездить за квитанциями на автобусе – центральная почта находится в 5 километрах от его дома. «Ноги болят, голова кружится… А еще не знаешь точно, пришли квитанции или нет», – делится он своими переживаниями.

«Я приехал – сказали, ни одной газеты в этом месяце еще не приходило. Дни выхода газет тоже часто меняются. Ладно газеты – теперь у нас проблемы с оплатой газа, света! Раньше квитанцию приносили почтальоны. Нет квитанции – не можем оплатить, а если опоздал с оплатой – штраф! Уже два месяца половина Высокой Горы почтой не обслуживается, потому что нет почтальона. Я уже один раз ездил на почту, сказали, квитанции еще не пришли. А мне ведь уже не 18 лет, каждый день на автобусе туда-сюда не наездишься, понимали бы это!» – сокрушается Ринат абый.

«Почтальонам и пенсию надо раздавать, и газеты. Еще и вешают на них разный бестолковый товар, чтобы продавали» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, проблемы с доставкой почты начались в прошлом году. «Я уже хотел перестать выписывать газеты, но непривычно, когда их нет, подписался на “Акчарлак”. Где этот номер сейчас? Мы его еще не видели. Какого числа придет, этого я тоже не знаю, и опять его надо будет забирать самому. Это около пяти километров. Разве я могу столько пройти?

Почтальоны теперь как лошади, на которых надели сразу два хомута – и пенсию им раздавать, и газеты, еще и вешают на них разный бестолковый товар, чтобы продавали. Ходят, предлагают. Если не смогли продать – им же плохо, мне их опять жалко. Поэтому никто и не идет туда работать, а те, кто работает, бегут. Сделали бы им оклад хороший, не нагружали бы всем подряд – и желающих было бы больше», – поделился пенсионер.

«Уже не могу говорить на эту тему без мата»

Частные татарские газеты остались один на один с проблемами, связанными с кризисом почтовой системы в стране. С одной стороны, сельчане их основной читатель, и именно на селе доставка почтой работает сейчас предельно плохо, что заставляет людей отказываться от подписки. С другой стороны – почта ставит такие условия, что частным газетам сложно оставаться рентабельными.

Главный редактор газеты «Безнең гәҗит» Ильфат Файзрахманов:

– Мы, как и все остальные, переживаем трудные времена. Из-за того, что почта развалилась, судьба периодической печати висит на волоске. Это не что-то новое, так продолжается уже давно. Я об этом говорю много лет – и с высоких трибун выступал, и у себя в газете писал. Реакции не было. Когда почтовая система разваливалась, вся республика, вся страна стояла и смотрела, мирилась с этим. Сегодня мы видим результат.

Почты закрываются – это еще полбеды. Они ведь еще и цены поднимают. Заключают с нами такие зверские, ставящие нас в невыгодные условия договоры. Подписка начинается в сентябре, а мы свои деньги получаем только в феврале. Таких газет, как наша, по России очень много, сколько миллиардов рублей крутится на депозитах – этот вопрос тоже остается без внимания. За осеннюю подписку я получаю в феврале, за весеннюю – в конце июля, эти четыре месяца я должен как-то платить налоги, зарплату, оплачивать типографские расходы…

На нас так давят, эти условия создаются, чтобы мы не выжили, чтобы сдохли скорее. На эту тему я без мата даже говорить не могу, это очень больная тема для меня. Кто-то пытается доказать, что все нормально, что с почтой надо дружить, – из-за такой «дружбы» мы и оказались в таком положении. Дружить уже не придется, если так пойдет.

Ильфат Файзрахманов: «Думаю, сейчас это уже не исправить, почта уже развалилась. Наверное, это будет мое последнее интервью на эту тему» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если честно, в свое время я уже достаточно говорил, даже кричал об этом, но никому не было дела. Я думаю, что периодическая печать доживает свои последние дни. «Безнең гәҗит» пока хоть как-то выживает за счет собственных ресурсов. Сейчас с новыми ценами подписка станет дороже тысячи рублей. Чтобы не закрыться, мы используем все внутренние резервы. Издатели частных газет – это же не предприниматели, но все налоги мы вынуждены платить как предприниматели, как обычные продавцы товаров.

Думаю, сейчас это уже не исправить, почта уже развалилась. Наверное, это будет мое последнее интервью на эту тему. Я пишу у себя в газете, объясняю ситуацию читателям. Пока «Почта Татарстана» была самостоятельной, все работало рентабельно. Как только татарстанская почта присоединилась к центру – стало вот так.

В нашем селе почтальон – очень ответственная пожилая женщина. Когда вот это поколение почтальонов уйдет, почтовая служба полностью остановится. За 6 тысяч никто работать не будет. Еще и ругают их постоянно, заставляют продавать товары. Почему их заставляют продавать просроченные, некачественные вещи? Еще и по ценам гораздо выше магазинных.

– Не рассматриваете вариант продажи газеты через маркетплейсы?

– Я интересовался, но работать с ними очень тяжело. Потому что их цены невыгодны для людей, накрутка очень большая. Они тоже стремятся просто заработать на производителе. В уличных киосках тоже ставят 200-300 процентов коэффициента. Непроданные газеты с добавкой НДС заставляют выкупать обратно. Вообще, издатели частных газет не знают, как будут выживать завтра, считают копейки. Положение очень плачевное.

Наш тираж сегодня 3,5 тысячи, это с киосками. Киоски, как я уже сказал, совершенно для нас невыгодны, работаем с ними только чтобы донести до читателей то, что написали. В редакции минимальный штат, я уже не могу, как прежде, работать с большим коллективом, трудно платить зарплату.

Вопросов много, но в каталог на следующее полугодие мы пока вошли. Там зарегистрировались с новыми ценами, новыми показателями. Но цены сильно повышать не стали, подняли совсем немного. Мы работаем только своими силами. Я уже 45 лет в журналистике, хочу доносить до людей свое слово, быть услышанным.

Раиф Усманов: «В следующем году еще одно испытание – цены за доставку периодики повышаются на 35-40 процентов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Возможно, придется временно уменьшить формат»

Издатель, главный редактор одной из самых тиражных частных газет на татарском языке «Ирек мәйданы» Раиф Усманов:

– Проблемы с доставкой газет и журналов особенно ощутимы в последние 4-5 лет. У почтальонов большая нагрузка, их привлекают и к продаже товаров, оформлению страховок. Но зарплаты низкие, поэтому работать некому. В некоторых селах и деревнях почтовые отделения закрылись, сохранившиеся работают один-два дня в неделю. К нам в редакцию каждую неделю звонят несколько читателей, жалуются, что газету не доставили или принесли с опозданием. О каждом таком случае мы сообщаем на почту, просим разобраться. Конечно, бывает, что читатель расстраивается и уже не хочет больше подписываться.

Это сказывается и на тиражах. Если в августе прошлого года «Ирек мәйданы» выписывали 23 993 человека, то в этом году – 22 978. Это герои, которые любят газеты, журналы, спасибо им. Есть и тираж, который распространяется через киоски, но большинство наших читателей живут в районах, они привыкли выписывать через почту. В сельской местности и киосков нет.

В следующем году нас ждет еще одно испытание – цены за доставку периодики повышаются на 35-40 процентов. Некоторые издания включены в перечень социально значимых, для них будут скидки. В прежние годы условия включения в этот список объявлялись заранее, газеты и журналы могли предложить себя через представителей в регионах, мы тоже были в этом списке. А список на 2026 год был составлен без предварительного оповещения, он сильно сокращен, и изданий из регионов в нем стало меньше. Насколько я знаю, если в районе выходят газеты на татарском и русском языках, русскоязычную версию в список социально значимых включили, а татарскую – нет.

До этого мы старались сохранить самые низкие цены на подписку. Но на следующий год у нас нет выхода, с новыми почтовыми тарифами ее стоимость заметно вырастает. Может быть, временно придется уменьшить формат.

Говорят, у почты большие долги, тарифы низкие, прибыли мало. Но почта – это ведь важная социальная организация, объединяющая большую страну. Считаю неправильным относиться к ней как к коммерческому предприятию, ставить целью зарабатывание денег. В некоторых странах государство выделяет почте дотации, создает другие благоприятные условия, у них почта процветает. Надо бы изучить этот опыт.

Зульфия Шавалиева, «Интертат», перевод с татарского