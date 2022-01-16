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Здоровье
16 января 2022  10:09

Создаваемая центром Гамалеи назальная вакцина от Covid-19 будет двухкомпонентной

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Назальная вакцина от Covid-19, над которой работают специалисты центра имени Гамалеи, будет двухкомпонентной. При этом в качестве бустера достаточно одного компонента, рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — цитирует Гинцбурга РИА Новости. 

Замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказывал, что назальная вакцина безболезненна и обладает минимумом побочных эффектов. Препарат создает дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.

21 ноября прошлого года Президент РФ Владимир Путин прошел назальную вакцинацию от Covid-19. По словам главы государства, после использования препарата никаких неприятных ощущений у него не было.

#коронавирус
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