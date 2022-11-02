Создатели татароязычного детского интернет-радио «САФ»: Нуждаемся в финансовой поддержке

Первое татарское интернет-радио для детей «САФ» работает на энтузиазме его создателей. Радио не имеет собственной студии, для записи передач сотрудники используют диктофоны и смартфоны. Об этом представители радио рассказали в ходе презентации нового ресурса, организованной на площадке Национальной библиотеки РТ.

«Наш проект нуждается в финансовой поддержке. Мы каждый день выполняем очень важную работу. Наши мамы, у которых маленькие дети, работают по ночам. Может быть, найдутся желающие нам помочь? Мы могли бы вести разные рубрики, конкурсы, прямые эфиры. Мы работаем полгода, и уже есть хорошие результаты. Хочется продолжить этот проект. Но нужна сильная поддержка с финансовой стороны», – рассказала о ситуации на радио «САФ» координатор проекта, кандидат филологических наук Алсу Галимова.

Проект осуществляется инициативной группой, в составе которой – литературный редактор, ведущие программ, музыкальный редактор, пиар-директор, координаторы и другие специалисты.

По словам музыкального редактора Чулпан Яркеевой, в фонде радио «САФ» уже более двух тысяч произведений.

«В основном, это классическая музыка. Мы понимаем, что невозможно с утра до вечера слушать только классику, поэтому мы выделили для нее отдельное время. После девяти часов вечера у нас звучат песни для подростков. Контент нашего радио составляют произведения, имеющие ценность в воспитательном плане. У нас в эфире звучат колыбельные из фольклорного наследия, а также цикл “Летние вечера” Рустема Яхина», – рассказала Яркеева.

Передача «Семейный дневник» посвящена теме семьи и воспитания. Ведущая программы Раиля Хаялиева ознакомила с ее концепцией.

«”САФ” – это первое детское радио на татарском языке. Передачу “Семейный дневник” мы ведем всей нашей семьей. Стараемся брать близкие для родителей и детей темы, которые касаются каждой семьи. Например, ребенок и деньги. Как относятся к деньгам родители, и как относятся дети? Мы узнаем их мнение. Тут же через тему денег закрепляем математику. Получается очень интересно и весело», – рассказала ведущая.

«САФ» – детское радио круглосуточного вещания, работает с 1 июня 2022 года. Аудитория – дети до 12 лет и их родители. Значительная часть слушателей радио – из регионов России и зарубежных стран. Интернет-радио выпускает литературно-музыкальные программы, а также передачи образовательного и воспитательного направления.

