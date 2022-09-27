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Путешествия и туризм
27 сентября 2022  10:28

Создатели парка в резиденции Кыш Бабая в Татарстане получат премию в 1 млн рублей

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Авторы проекта интерактивного туристско-развлекательного парка «Лес чудес» в Татарстане получат премию в размере 1 млн рублей. Распоряжение о премиях в области туризма утверждено сегодня, сообщает пресс-служба Кабмина. 

Помимо татарстанцев, денежное вознограждение получат авторы проектов «Путешествия мечты: туризм для людей с инвалидностью», «Реализация чартерных программ по приоритетным туристским регионам России», «Гастрономическая карта России» – проект, объединяющий шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей из разных регионов, «Ожившая история. Рускеальский экспресс» – ретропоезд, запущенный в Карелии.

Открытие «Леса чудес» состоялось 24 ноября 2019 года в резиденции Кыш Бабая, которая находится в селе Яна Кырлай Арского муниципального района. 

#туризм #Татарстан #кабмин
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