Создатели парка в резиденции Кыш Бабая в Татарстане получат премию в 1 млн рублей

Авторы проекта интерактивного туристско-развлекательного парка «Лес чудес» в Татарстане получат премию в размере 1 млн рублей. Распоряжение о премиях в области туризма утверждено сегодня, сообщает пресс-служба Кабмина.

Помимо татарстанцев, денежное вознограждение получат авторы проектов «Путешествия мечты: туризм для людей с инвалидностью», «Реализация чартерных программ по приоритетным туристским регионам России», «Гастрономическая карта России» – проект, объединяющий шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей из разных регионов, «Ожившая история. Рускеальский экспресс» – ретропоезд, запущенный в Карелии.

Открытие «Леса чудес» состоялось 24 ноября 2019 года в резиденции Кыш Бабая, которая находится в селе Яна Кырлай Арского муниципального района.