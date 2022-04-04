Создатели игры World of Tanks заявили об уходе из России и Беларуси

Разработчик популярной сетевой игры World of Tanks — компания Wargaming сообщила о решении завершить работу в России и Беларуси.

«Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», – сказано в заявлении.

Отмечается, что 31 марта Wargaming передала игровой бизнес под управление компании Lesta Studio, но не получит прибыли с этой сделки. Процесс «перехода» будет осуществлен безопасно для всех сотрудников компании.

«Мы предоставим максимально возможное выходное пособие и поддержку нашим сотрудникам, которых затронули эти изменения», – подчеркнули разработчики.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и ужесточили ограничения против России. Многие крупные зарубежные компании приостановили деятельность на территории страны.