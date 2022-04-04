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Официальная хроника
4 апреля 2022  16:10

Создатели игры World of Tanks заявили об уходе из России и Беларуси

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Разработчик популярной сетевой игры World of Tanks — компания Wargaming сообщила о решении завершить работу в России и Беларуси. 

«Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», – сказано в заявлении. 

Отмечается, что 31 марта Wargaming передала игровой бизнес под управление компании Lesta Studio, но не получит прибыли с этой сделки. Процесс «перехода» будет осуществлен безопасно для всех сотрудников компании. 

«Мы предоставим максимально возможное выходное пособие и поддержку нашим сотрудникам, которых затронули эти изменения», – подчеркнули разработчики. 

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и ужесточили ограничения против России. Многие крупные зарубежные компании приостановили деятельность на территории страны.

 

 

#world of tanks #компьютерные игры
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