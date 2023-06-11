Создатели фильма «Вызов» получил Госпремию в области литературы и искусства

Создатели фильма «Вызов», а также реставраторы картины Репина получили Госпремию в области литературы и искусства 2022 года. Указ Президента России Владимира Путина опубликован сегодня на портале правовой информации.

«Эрнсту Константину Львовичу, соавтору идеи, продюсеру, Шипенко Климу Алексеевичу, режиссероу, оператору, Пересильд Юлии Сергеевно, исполнительнице главной роли, — за создание художественного фильма „Вызов“», — сказано в документе.

Также за многолетнюю работу по восстановлению картины «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» были отмечены реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, а худрук государственного академического русского народного хора им. Пятницкого Александра Пермякова — за вклад в сохранение и развитие традиций народного искусства.

Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством, является главной российской премией. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии увеличен вдвое — до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный и фрачный знаки.