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Культура
17 ноября 2021  16:27

Создатель премии «Кинотавр» Марк Рудинштейн попал в больницу с сердечным приступом

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Продюсер, создатель кинопремии «Кинотавр» и организатор премии «Золотой Овен», кинокритик Марк Рудинштейн госпитализирован с сердечным приступом и находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его гражданскую жену.

Собеседница агентства рассказала, что кинопродюсер сейчас чувствует себя относительно неплохо и находится под присмотром врачей. «Чувствует себя ничего, находится в больнице», — пояснила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Рудинштейна случился сердечный приступ.

#Россия #госпитализация #кинотавр #кинокритики
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