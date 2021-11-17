Создатель премии «Кинотавр» Марк Рудинштейн попал в больницу с сердечным приступом

Продюсер, создатель кинопремии «Кинотавр» и организатор премии «Золотой Овен», кинокритик Марк Рудинштейн госпитализирован с сердечным приступом и находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его гражданскую жену.

Собеседница агентства рассказала, что кинопродюсер сейчас чувствует себя относительно неплохо и находится под присмотром врачей. «Чувствует себя ничего, находится в больнице», — пояснила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Рудинштейна случился сердечный приступ.