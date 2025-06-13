Создатель новой татарской раскладки: «Теперь нужно попасть в операционные системы»

Разработчик из Иннополиса Булат Камалов рассказал «Миллиард.Татар», почему он не смог выучить родной язык в школе, что подтолкнуло его к созданию татарской клавиатуры без «Ә» и «Җ» в основном ряду клавиш и в чем главная загвоздка для разработчиков татарских раскладок на мобильных устройствах.





Булат Камалов: «Люди отказываются от татарских слов. Именно эту проблему пытается решить моя клавиатура»

Фото: © предоставлено Булатом Камаловым

«Появилась простая идея: добавить татарские буквы на обычную русскую клавиатуру»

– Булат, вы решили разработать татарскую клавиатуру, где татарские буквы не включены в основной ряд клавиш. Что вас подтолкнуло к этому?

– Простое исследование в Яндекс.Вордстат показывает, что люди чаще ищут в интернете татарские термины, используя транслитерацию в русский язык («рэхмэт сузе» вместо «рәхмәт сүзе»). Я связываю это с тем, что большое количество татар в качестве основного языка используют русский, а значит, на их устройствах установлена именно русская, а не татарская раскладка клавиатуры. На их устройствах просто нет татарских букв.

В данном случае сама по себе транслитерация не является проблемой — это все еще татарский язык. Но проблемой являются случаи, когда вместо того, чтобы написать в мессенджере такое вот корявенькое «рэхмэт», люди предпочитают совсем отказаться от использования татарского языка и писать сообщение без него. Я не знаю, как можно было бы подсчитать количество таких случаев, но я точно знаю, что они есть, потому что я сам такой.

– А почему вы в принципе решили заняться этой проблемой?

– Началось все с того, что я занимался проектом, который предполагал локализацию на татарский язык. Мне трудно писать на татарском, используя русскую клавиатуру, но если переключиться на татарскую клавиатуру, становится невозможно писать на русском. Поэтому у меня появилась очень простая идея – взять обычную русскую клавиатуру и добавить на нее же татарские буквы. Это оказалось удобно.

Схема раскладки – для альтернативных символов надо зажимать AltGr Фото: © предоставлено Булатом Камаловым

Когда я погрузился в вопрос татарских клавиатур, оказалось, что эта мысль пришла в голову не только мне. В интернете можно найти несколько проектов, где люди делают ровно то же самое: берут русскую клавиатуру и добавляют туда татарские буквы.

Сейчас главная задача – сделать так, чтобы эта татарская раскладка попала в операционные системы, то есть чтобы возможность ее установки была сразу при настройке устройств и операционки. Такая раскладка дает возможность не переучиваться, но пользоваться и татарскими буквами. Мне кажется, это помогло бы привнести больше татарского языка в интернет.

– А это вообще реально – добиться добавления такого рода клавиатуры в операционные системы?

– Возможно, для этого нужно просто уговорить разработчиков операционных систем, чему может способствовать большое количество подобных обращений. Пока что я обращался в официальную поддержку Microsoft и Apple, Google и Яндекс, при этом два последних уже создают татарскую раскладку для мобильных устройств. Пока никакого дельного отклика на мои запросы не было, идут стандартные отписки формата: «Спасибо за обращение! Мы рады, что вы нам это предложили!» А Microsoft и Apple и вовсе не ответили.

Для более эффективного воздействия и решения этого вопроса у меня в планах найти людей, которые имеют отношение к этим компаниям, и обратиться к ним напрямую.

Фрагмент кодовой базы сайта https://chitaem.online Фото: © предоставлено Булатом Камаловым

С Linux все оказалось гораздо проще, поскольку это Open source, в котором можно просто прийти в открытую библиотеку, которая занимается разработкой этих клавиатур, и предложить им уже написанный код, а дальше заливается готовая раскладка. То есть при дальнейшей установке пользователями эта раскладка уже будет внутри программы. Сейчас она относится к так называемым экзотическим раскладкам, то есть сразу вы ее не увидите, нужно будет покопаться в настройках и включить ее. В этом направлении я тоже планирую работать, чтобы она была видна пользователям сразу.

«На мобильных устройствах самая главная загвоздка – в словарях, автоисправлении и подсказках»

– А созданием мобильной раскладки вы не занимались?

– Нет, как раз-таки с мобильной раскладкой есть некоторые трудности – ее пока нет вообще нигде. Можно зайти на сайт https://800147.github.io/rtu/, там есть небольшой полигончик, где можно попробовать ту клавиатуру, которую я предлагаю. Пока что был ответ только от Яндекса. Есть еще Microsoft swift клавиатура, к которым я тоже обращался – они пообещали обязательно сделать такую, как я предлагаю. Но после моего обращения они также обновили инструменты, которые позволяют пользователям самим добавлять клавиатуры, до этого они работали с перебоями.

– Что для этого могут сделать обычные пользователи, которые не будут сами заниматься созданием индивидуальных раскладок?

– Возможно, поможет большое количество подобных запросов в официальную поддержку.

– А какими татарскими клавиатурами вы пользовались до этого? На мобильных устройствах, в частности для iOS, не так много хороших вариантов. Вернее, их практически нет.

– На самом деле, я не так часто пользуюсь татарской раскладкой. А на мобильном устройстве и вовсе не пользуюсь. Если мне нужно написать что-то по-татарски, я пользуюсь собственным инструментом – захожу на сайт, пишу нужное татарское слово, копирую в буфер обмена и так отправляю. То есть у меня самого татарский язык не то что не является основным – мне не с кем на нем разговаривать. Все применение татарского языка у меня – это буквально пара словечек «рәхмәт» или «сәлам».

Поэтому, собственно, идея этой клавиатуры исходит именно из такого запроса. Это не «татарская» клавиатура, а в первую очередь «русская» клавиатура, в которой есть возможность писать по-татарски. Там предполагается, что словари для свайп-ввода будут оставаться русскими.

– А вы пробовали татарские клавиатуры?

– Да. Я пробовал устанавливать на свой телефон татарскую раскладку, она выглядит очень здорово – в основе русские буквы, но при долгом нажатии появляются татарские. Но писать на русском так не удобно, потому что периодически пользователю предлагаются татарские слова, это мешает. Поэтому я предлагаю такое решение. Но мне почему-то казалось, что для людей татароязычных (которые и пишут на татарском) точно есть удобные мобильные клавиатуры.

– Вы сказали, что это очень разные направления разработки – клавиатура для русскоязычных и татароязычных татар. Почему?

– Помимо автоисправления слов есть еще расположение кнопок, потому что на клавиатуре компьютера просто не хватает кнопок, чтобы попытаться их все удобно расположить. Соответственно, классическая татарская раскладка создана для тех, кто пишет на этом языке, то есть буквы расположены на основных клавишах, а не через alt, потому что они нужны постоянно. Для русскоязычных татар, которым не нужны постоянно такие буквы, как Ә, Ң, Җ, Ү, Ө и Һ, эти буквы нужно выносить в третий слой, чтобы они не мешали, но были в доступе при необходимости.

Выбор раскладки в Fedora Linux Фото: © предоставлено Булатом Камаловым

На мобильных устройствах самая главная загвоздка заключается в словарях, автоисправлении и подсказках. Второе направление, которым я занимаюсь – не мешать людям писать по-русски, но давать возможность использовать иногда татарские буквы.

«Мне кажется, русские дети, выпустившиеся из школы, знали татарский лучше, чем я»

– А татарский язык вы сами хорошо знаете?

– Нет, к сожалению. Я с детства говорил на татарском только с бабушкой и дедушкой, но сейчас такой возможности нет, общения очень мало. Язык в таких условиях забывается, очень жаль, что практиковать его не с кем. Есть, конечно, на работе коллеги, у которых очень хорошее знание татарского языка, но здесь появляется другая проблема – им будет тяжело смотреть, как я долго пытаюсь что-то вспомнить и связать два слова. Было бы хорошо иметь кого-то своего уровня и говорить вместе с ним. Кажется, у нас даже есть курсы татарского, но на это просто не хватает времени.

У меня, кстати, на фоне изучения проблем с татарским языком, поменялось мнение об этих «сәлам», написанных через «э», или каких-то других подобных словечках. Мне уже даже нравятся такие вещи, потому что человек хотя бы с русскими буквами, но пишет татарские слова, обозначает, что татарский язык ему не чужд, что он считает уместным использовать здесь и татарские слова. Гораздо большей проблемой сейчас является то, что люди отказываются от татарских слов. Именно эту проблему пытается решить моя клавиатура.

– Учитывая то, что вы из Казани, в школе вы, наверное, изучали татарский язык?

– Да, в наше время он еще был обязательным. Но там была немного другая проблема. Поскольку все классы делили на русские и татарские группы, преподаватели татарских групп ничему толком не учили – «вы же и так знаете татарский». В основном мы просто читали книжки, у нас не было какого-то серьезного изучения правил татарского языка. Мне кажется, что русские дети, выпустившиеся из школы, знали татарский лучше, чем я. По крайней мере, они точно изучали правила и новые слова.

Скриншот сайта chitaem.online/tt

– Вы сказали, что к своей идее пришли, работая над другим проектом. Расскажите, чем вы вообще занимаетесь.

– Мы с женой работали над проектом интерактивных онлайн-книг для детей. То есть дети могут просматривать на планшете какую-то интерактивную онлайн-книгу, которая еще и будет чему-то обучать. Там есть книги о проектном мышлении или книга, которая поможет ребенку собирать рюкзак. Страницы можно перелистывать – есть анимация перелистывания, при этом внутри на страницах книги есть анимация и мини-игры. Таким образом можно завлекать ребенка, чтобы он еще и учился чему-то. В процессе работы мы решили, что это было бы очень интересно и на татарском языке.

Когда я работал уже над татарской частью проекта, мне нужно было где-то менять формулировки или править текст переводчика на татарском языке. Так я и обнаружил необходимость в отдельных татарских буквах.

– Вы сказали, что татарский язык не используете. А где вы живете?

– Мы с женой живем и работаем в Иннополисе. Общение здесь проходит на русском языке, татарский язык тоже нет-нет да и проскальзывает, но общением на татарском это не назвать. Иннополис – это же не только про Татарстан, сюда съезжаются люди со всей России. Было бы некрасиво говорить на татарском, когда кто-то из коллег может тебя не понять.