Создатель кредитной организации, обманувший татарстанцев на 6 млн рублей, пойдет под суд

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 6 млн рублей, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Казани. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в марте 2020 года 27-летний казанец создал компанию «Феникс» под видом оказания услуг кредитования. Злоумышленник получал и присваивал предоплату за услуги, но свои обязательства перед клиентами не выполнял. В результате 55 гражданам причинен ущерб на общую сумму более 5,5 млн рублей.

Кроме того, с сентября 2020 года по февраль 2021 года казанец через созданную им фирму «Омега» аналогичным образом похитил у 13 человек еще более 770 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд для рассмотрения по существу.