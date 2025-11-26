Создатель комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер после болезни

В Волгограде на 88-м году жизни после продолжительной болезни умер Валериан Соболев – один из ведущих отечественных конструкторов ракетных пусковых комплексов. О его смерти сообщил РИА Новости близкий друг семьи Вячеслав Черепахин.

По его словам, Соболев ушел из жизни накануне. «Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки – это легендарная фигура», – отметил Черепахин.

Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде. После окончания Сталинградского механического института начал работу на оборонном заводе «Баррикады», где прошел путь от инженера до главного конструктора. Позднее он возглавил созданное им ЦКБ «Титан». Согласно открытым данным, под его руководством были разработаны пусковые комплексы «Пионер», «Тополь», «Искандер» и ряд других ключевых образцов вооружения.

Соболев являлся доктором технических наук, профессором и заведующим кафедрой теоретической механики Волгоградского политехнического института.